تراجع مؤشر ثقة المستهلك الكوري للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

انخفضت ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر، وسط مخاوف من إطالة أمد المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، وتجدد التوتر بين الولايات المتحدة والصين.وأعلن البنك المركزي الكوري في مسحه لاتجاهات المستهلك لشهر أكتوبر، الصادر أمس الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلك المركب بلغ 109.8 نقطة لشهر أكتوبر، بانخفاض قدره 0.3 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وسجلت قراءة أكتوبر أقل مستوى لها في أربعة أشهر، منذ يونيو الماضي.ومن ناحية أخرى، قفز مؤشر الأسعار المتوقعة للمساكن إلى 122 نقطة، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات، على الرغم من سلسلة من الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تهدئة سوق العقارات.