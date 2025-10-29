الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الدولية

روسيا وكوريا الجنوبية تجريان محادثات لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة

Write: 2025-10-29 09:13:00

روسيا وكوريا الجنوبية تجريان محادثات لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة

Photo : YONHAP News

تناقش الحكومة الروسية حاليا مع كوريا الجنوبية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي "أندريه رودينكو" في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" أول من أمس الاثنين، بأن شركات الطيران من البلدين على تواصل في هذا الشأن.

وأكد رودينكو أن الشركات الروسية تحافظ على تواصل مستمر، وأن الأمر يعتمد بشكل كبير على موقف السلطات الكورية، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة إيجابية.

وجاءت هذه التصريحات بعد قرابة ثلاثة أعوام ونصف من تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين كوريا الجنوبية وروسيا عقب إطلاق روسيا "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في فبراير 2022.

وقبل ذلك، كانت الخطوط الجوية الكورية وخطوط إيروفلوت الجوية الروسية تُشغلان رحلات مباشرة تربط إنتشون وبوسان وجيجو ومدينة كيم بو في مقاطعة كيونغ كي، بموسكو وفلاديفوستوك وسانت بطرسبرغ في روسيا.

ولم يُقدم رودينكو أي تفاصيل عن مدى تقدم المناقشات.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;