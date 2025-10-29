الحكومة الكورية تُعدّل توقعات النمو لعام 2025 إلى نطاق 1%

Photo : YONHAP News

أشارت حكومة كوريا الجنوبية إلى أنها قد تُعدل توقعات النمو لهذا العام إلى نطاق 1% من مستواها الحالي البالغ 0.9%.وخلال إحاطة إعلامية عُقدت في المجمع الحكومي بمدينة سيجونغ أمس الثلاثاء، صرّح "كيم جيه هون" مدير إدارة السياسات الاقتصادية في الوزارة بأن معدل النمو الاقتصادي يشهد توسعا بعد التحسن في الربع الثاني بفضل انتعاش المعنويات عقب تنصيب رئيس جديد.ويأتي هذا التحول عقب قفزة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثالث، متسارعا من نمو بلغ 0.7% في الربع الثاني.وأوضح كيم أن الاستهلاك الخاص زاد بأكبر هامش له منذ الربع الثالث من عام 2022، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن المعنويات، وكوبونات الاستهلاك الحكومية، وانتعاش سوق الأسهم. وخلص كيم إلى أن الاقتصاد الكوري يمر حاليا بمرحلة انتعاش نموذجية، حيث يدفع الطلب المحلي النمو، وترتفع الصادرات إلى جانب الواردات، وأضاف أن الانتعاش الاقتصاديأصبح واضحا.كما تتوقع الحكومة أن يواصل المستثمرون الأجانب شراء الأسهم المحلية، بعد أن اشتروا صافي 20 تريليون وون، أي 14 مليار دولار أمريكي، منذ يونيو، حيث ساهمت الإجراءات السياسية الأخيرة في إعطاء زخم للسوق.