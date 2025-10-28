سيول تتوقع أن تطلب كوريا الشمالية المزيد من التنازلات مقابل الحوار مع واشنطن

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو هيون" إنه إذا دخلت كوريا الشمالية قريبا في حوار مع الولايات المتحدة، فقد تطلب تنازلات مسبقة أكثر مما طلبته في السنوات السابقة.وخلال جلسة استماع برلمانية أمس الثلاثاء، قال تشو إن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير لكوريا الشمالية بأنها "قوة نووية نوعا ما" قد يشجع بيونغ يانغ على المشاركة.وأضاف الوزير تشو أن كوريا الشمالية قد تطلب المزيد مقابل الدخول في مثل هذه المفاوضات مقارنة بما طلبته قبل المحادثات الأمريكية الكورية الشمالية في عامي 2017 و2018، نظرا لأنها أقامت منذ ذلك الحين تحالفا عسكريا مع روسيا وعززت علاقاتها مع الصين.وأشار تشو إلى أنه لا يزال من الممكن أن يلتقي ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته لكوريا الجنوبية التي تبدأ اليوم الأربعاء، وأضاف أن سيول على أهبة الاستعداد للرد في حالة طلب عقد اجتماع هذا الأسبوع.وقال الوزير تشو إن خطط ترامب للصعود على متن حاملة طائرات برفقة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في أثناء زيارته لليابان تشير إلى أن واشنطن تستغل طوكيو كحليف في سعيها، بالتعاون مع سيول، لضمان أمن شمال شرق آسيا.