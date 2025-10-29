وزير الحرب الأمريكي يزور بان مون جوم ومعسكر همفريز

Photo : YONHAP News / AP

سيزور وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث المنطقة الأمنية المشتركة في بان مون جوم خلال زيارته لكوريا الجنوبية الأسبوع القادم لحضور الاجتماع الاستشاري الأمني ​​السابع والخمسين بين البلدين.وصرح مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، يرافق هيغسيث في جولته الآسيوية، للصحفيين على متن طائرة مستأجرة متجهة إلى اليابان أمس الثلاثاء، بأن الوزير سيزور قرية الهدنة ويلتقي بوزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن غيو باك"، قبل أن يُعرب عن امتنانه للقوات الأمريكية المتمركزة في المنطقة منزوعة السلاح.وخلال إقامته في كوريا لمدة يومين، من المقرر أن يزور الوزير الأمريكي أيضا معسكر "كامب همفريز" في مدينة "بيونغ تيك" بمقاطعة كيونغ كي، حيث تتمركز القوات الأمريكية في كوريا.وقال مسؤول البنتاغون إن "هيغسيث" سيُواصل المناقشات مع "آن" بشأن تحديث التحالف الكوري الأمريكي، بما في ذلك إمكانية تولي سيول مسؤولية الدفاع عن نفسها ضد بيونغ يانغ.