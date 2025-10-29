عمال نقابيون في المطارات الكورية يُضربون اليوم قبيل قمة آبيك

Photo : YONHAP News

سيُضرب عمال نقابيون في مطارات كوريا الجنوبية الأربعة عشر اليوم الأربعاء قبل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك، التي ستبدأ أعمالها يوم الجمعة.وأعلن فرع مطار إنتشون الدولي التابع لنقابة عمال النقل العام، التابعة لاتحاد نقابات العمال الكوري، ونقابة عمال الخدمة العامة والنقل الكورية، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام مطار "كيم هيه" الدولي في بوسان أمس الثلاثاء، أنهما سيبدآن إضرابا مفتوحا ابتداء من الساعة 12 من صباح اليوم الأربعاء.ويتولى العمال النقابيون مسؤولية صيانة المدرجات والمطار، بالإضافة إلى إدارة المرافق الكهربائية والإطفاء.ويصادف اليوم الأربعاء اليوم الذي سيصل فيه العديد من قادة العالم إلى كوريا الجنوبية عبر مطار "كيم هيه" الدولي لحضور قمة آبيك.وأعلنت النقابات أنها تعتزم نشر مطالب العمال المتعلقة بجعل المطارات أكثر أمانا قبل انعقاد قمة آبيك، وقالت إن مطارات كوريا الرئيسية أصبحت بمثابة مصيدة موت للعمال، إذ تُرهق العمال غير النظاميين والموظفين الفرعيين، ودعت إلى اتخاذ تدابير مضادة، بما في ذلك تحسين أنظمة نوبات العمل.