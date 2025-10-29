مواجهات بين سيول وبكين مجددا حول المنشآت الصينية في البحر الأصفر

Photo : YONHAP News / Korea Institute of Ocean Science & Technology

اشتعل التوتر مجددا في البحر الأصفر بعد أن منعت سفن قوات حرس السواحل الصينية سفينة مسح كورية جنوبية من تفتيش منشآت بحرية صينية الصنع في منطقة التدابير المؤقتة أواخر شهر سبتمبر الماضي.وقال تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أول من أمس الاثنين إن تصرفات الصين تكرر مواجهة مماثلة في فبراير، ووصفها بأنها جزء من استراتيجية بكين لفرض سيطرتها الفعلية على المياه المتنازع عليها دون مواجهة عسكرية مباشرة، وهو ما يُشبه "تكتيك المنطقة الرمادية" الذي يُذكر بالسلوك الصيني في بحر الصين الجنوبي والبحر الشرقي.وأظهر تحليل مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية لبيانات التتبع أنه في يوم 24 سبتمبر، دخلت سفينة الأبحاث الكورية الجنوبية "أونوري" منطقة التدابير المؤقتة، وسرعان ما طاردتها عدة سفن تابعة لقوات حرس السواحل الصينية، والتي حاصرت السفينة لاحقا في أثناء اقترابها من المنصتين الصينيتين المعروفتين باسم "شين لان 1" و"2".وأقرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بتحركات السفن الصينية، لكنها نفت وجود أي تدخل مباشر، موضحة أن "أونوري" أكملت مهمتها "دون حوادث".وقد أثارت هذه المنشآت، التي تدّعي الصين أنها منشآت لتربية الأحياء المائية في أعماق البحار، قلقا في سيول، حيث أشار خبراء إلى إمكانية استخدامها لأغراض استراتيجية أو عسكرية نظرا لقربها من قاعدة أمريكية رئيسية في مدينة بيونغ تيك بمقاطعة كيونغ كي.