واحد من بين كل ثلاثة عُمّال في إجازة لرعاية الأبناء هو أب

Photo : KBS News

اتضح أن ثلث عدد العمال الذين أخذوا إجازة لرعاية الأبناء هم آباء، وذلك في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث تجاوز عدد الأفراد المستفيدين من هذه الإجازة 140 ألفا.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العمل والتوظيف أمس الثلاثاء، ارتفع عدد الأشخاص في إجازة رعاية الأبناء بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 141 ألفا و909 أشخاص في الفترة من يناير إلى سبتمبر.وقد تجاوز عدد الأشهر التسعة بالفعل إجمالي العام الماضي البالغ 132 ألفا و535 شخصا.وتعتقد الوزارة أن التحسينات المنهجية والتغيير في النظرة الاجتماعية كان لهما أثر إيجابي في هذا الشأن.ومن بين إجمالي الأشهر التسعة، كان 52,279، أي 36.8%، هم آباء، وهو ما قالت الوزارة إنه نتيجة محتملة للتدابير الحكومية الرامية إلى تشجيع كلا الوالدين على أخذ إجازة رعاية البناء.وتشمل هذه التدابير زيادة في أجر الوالدين إلى حد أقصى قدره 2.5 مليون وون، أي حوالي ألف و700 دولار أمريكي، شهريا، بالإضافة إلى تمديد الفترة لمدة تصل إلى 18 شهرا إذا أخذ كلا الوالدين إجازة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.ومن بين الحاصلين على تلك الإجازة، كان 82,620، أي بنسبة 58.2%، موظفين في شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، بزيادة نسبتها 1.2% مقارنة بالعام السابق.