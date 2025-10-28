توقعات بإبرام اتفاقية بين كوريا والولايات المتحدة للتعاون في التكنولوجيا المتقدمة

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تبرم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وشبكات الجيل السادس.ونقلت قناة "بلومبرغ" للأنباء عن مسؤول أمريكي قوله أمس الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيصل إلى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء لحضور قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وأن الاتفاقية ستتزامن مع القمة المقررة بين ترامب والرئيس لي جيه ميونغ في كيونغ جو، موضحا أن "مايكل كراتسيوس" مدير إدارة سياسات العلوم والتكنولوجيا في البيت الأبيض، هو الذي سيوقع الاتفاقية عن الجانب الأمريكي.وبموجب الاتفاقية، ستعمل الدولتان على تعزيز ضوابط تصدير الذكاء الاصطناعي وتخفيف الأعباء التنظيمية على شركات التكنولوجيا، بهدف تسهيل تخزين البيانات واستخدامها في مواقع جغرافية مختلفة.وقال المسؤول الأمريكي إن الاتفاقية تهدف أيضا إلى تحسين سلاسل توريد التكنولوجيا الحيوية والأدوية، وتعزيز أمن الأبحاث، وحماية تطورات تكنولوجيا الكم، وتعزيز المشاركات في مجال الفضاء وتكنولوجيا اتصالات الجيل السادس.وأوضحت بلومبرغ أن الاتفاقية جزء من سعي الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها التنافسي مع الصين في سباقهما التكنولوجي المتنامي.