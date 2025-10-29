كوريا الشمالية تقول إنها مستعدة للرد على أي تهديدات تواجهها منطقة أوراسيا

Photo : YONHAP News

أكدت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" أن بلادها مستعدة للرد على أي تهديدات تواجهها المنطقة الأوراسية، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تواجه تحديات أمنية غير مسبوقة.وجاءت هذه التصريحات أمس الثلاثاء خلال "المؤتمر الدولي الثالث حول الأمن في أوراسيا"، الذي عقد في مدينة مينسك في بيلاروسيا، حيث اتهمت تشيه حلف شمال الأطلنطي، ناتو، بمحاولة احتواء روسيا، وانتقدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لتصعيدها التوتر من خلال تعاونها الثلاثي.وأكدت تشيه أن كوريا الشمالية لن تتردد في تعزيز قدراتها العسكرية للدفاع عن النفس لحماية سيادتها الوطنية وحقها في التنمية. كما انتقدت وزيرة الخارجية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بشكل مباشر، مؤكدة أن الأمن العالمي يتعرض لتقويض خطير بسبب تصرفات واشنطن.وقد أدلت تشيه بهذه التصريحات في الوقت الذي واصل فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعبير عن رغبته في الالتقاء بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.