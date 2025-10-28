الرئيسان الكوري والأمريكي يعقدان قمة في متحف كيونغ جو الوطني اليوم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يلتقي الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" ونظيره الأمريكي "دونالد ترامب" اليوم الأربعاء في مدينة كيونغ جو على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك".وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أن هذه القمة ستعقد في متحف كيونغ جو الوطني في وقت لاحق من اليوم.وقد وصل الرئيس "ترامب" إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم قادما من اليابان، وسوف يستقبل الرئيس "لي" نظيره الأمريكي في متحف كيونغ جو الوطني، حيث يقدم له نسخة طبق الأصل مصنوعة خصيصا من تاج مملكة شيلا الذهبي، ويمنحه وسام "مو كونغ هوا"، وهو أعلى وسام شرف في كوريا الجنوبية.وسوف يتجول "ترامب" و"لي" في معرض لتيجان مملكة شيلا القديمة في المتحف قبل بدء المحادثات الرسمية بينهما في مأدبة غداء بحضور كبار المسؤولين من البلدين.ومن المتوقع أن تتناول المباحثات بينهما مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك مفاوضات التعريفات الجمركية، وتحديث التحالف بين سيول وواشنطن.وينصب الاهتمام على إمكانية اختتام مفاوضات التجارة الجارية حاليا بين البلدين، والتي توقفت لأشهر وسط الخلافات بشأن تعهد كوريا الجنوبية باستثمار مبلغ 350 مليار دولار في الولايات المتحدة، وذلك خلال قمة اليوم.