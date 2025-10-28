كوريا والولايات المتحدة توقعان اتفاقية للتعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة

Photo : KBS News

من المتوقع أن توقع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة اتفاقية شاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا المتقدمة بالتزامن مع انعقاد مباحثات القمة بين البلدين، بحيث تشمل الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والكمبيوتر الكمي، والجيل السادس من اتصالات الهواتف المحمولة.وقال تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" إن سيول وواشنطن ستوقعان هذه الاتفاقية في مدينة كيونغ جو ضمن جهودهما المشتركة لكبح التقدم التكنولوجي السريع والقوي في الصين، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي.وقد اتفق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في شهر سبتمبر الماضي مع رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" على تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.كما توصل "ترامب" إلى اتفاق مماثل في قمته مع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" أمس الثلاثاء.