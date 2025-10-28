ترامب يقول إن واشنطن وسيول ستوقعان اتفاقية تجارية قريبا

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيبرم قريبا اتفاقية تجارية مع كوريا الجنوبية.وأدلى "ترامب" بهذا التصريح في كلمته التي ألقاها في قمة الرؤساء التنفيذيين لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في "كيونغ جو" اليوم الأربعاء.وقال "ترامب" إنه وقّع حتى الآن اتفاقيات مع ماليزيا وكمبوديا واليابان خلال جولته في آسيا، وأنه سيبرم اتفاقية مع كوريا الجنوبية قريبا.ووصف الاتفاقيات التجارية بأنها انتصارات مذهلة لجميع الأطراف، وقال إن المشاركات المستقرة والمتوازنة ستفيد جميع الأطراف المعنية.وأضاف "ترامب" أنه سيلتقي بالرئيس الصيني "شي جين بينغ" في "كيونغ جو" غدا الخميس، متوقعا أن يبرما اتفاقية تجارية "رائعة" لكلا الجانبين.وقال "ترامب" إنه يتوقع أن تسفر الاجتماعات عن نتائج مثيرة، وشدد على أن الاتفاقيات ستفيد جميع الدول، بما في ذلك كوريا الجنوبية، من خلال القضاء على العجز التجاري الهائل، والحواجز التي تعيق الوصول إلى الأسواق، وسلاسل التوريد غير الآمنة.