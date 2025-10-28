كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتفقان على تفاصيل الاتفاق التجاري

Photo : YONHAP News

توصلت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن تفاصيل المفاوضات الجمركية التي استمرت عدة أشهر.وقال "كيم يونغ-بيوم"، كبير المساعدين الرئاسيين للسياسات الوطنية في المكتب الرئاسي، للصحفيين في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الجانبين اختلفا حول كيفية هيكلة حزمة الاستثمارات التي تعهدت بها كوريا الجنوبية بقيمة 350 مليار دولار، بما في ذلك 200 مليار دولار نقدًا و150 مليار دولار في شكل تعاون في مجال بناء السفن، لكنهما توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن الشروط في محادثات اليوم الأربعاء.وجاء هذا الإعلان عقب قمة بين الرئيس "لي جيه ميونغ" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عُقدت في وقت سابق من ذلك اليوم في "كيونغ جو"، قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).وقال "كيم" إن سيول حددت سقفًا سنويًا قدره 20 مليار دولار للاستثمار النقدي، مما يسمح بمساهمات مرحلية مرتبطة بتقدم المشروع للحد من تأثير السوق.وأضاف أن الشركات الكورية ستقود ما يسمى بمبادرة "لنجعل صناعة السفن الأمريكية عظيمة مرة أخرى"، والتي ستشمل تمويلًا مدعومًا من الدولة.وبموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السيارات وقطع غيار السيارات من 25% إلى 15%، وستحصل الأدوية والأخشاب على وضع "الدولة الأكثر رعاية".وستحصل أشباه الموصلات على معاملة جمركية مماثلة لتلك التي تحصل عليها تايوان، وستدخل العديد من الصادرات الأخرى، مثل قطع غيار الطائرات وبعض المعادن، إلى الولايات المتحدة معفاة من الرسوم الجمركية.