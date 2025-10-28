ترامب يوافق على بناء كوريا الجنوبية غواصات تعمل بالطاقة النووية

Photo : YONHAP News

وافق الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على بناء كوريا الجنوبية غواصات تعمل بالطاقة النووية.وفي منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به "تروث سوشال" اليوم الخميس، كتب "ترامب" قائلا إن التحالف العسكري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أقوى من أي وقت مضى، موضحا أنه وافق على قيام كوريا الجنوبية ببناء غواصات تعمل بالطاقة النووية بدلا من الغواصات القديمة الحالية التي تعمل بالديزل.وأضاف "ترامب" أن الغواصات سيتم بناؤها في حوض بناء السفن في "فيلادلفيا"، وأن صناعة السفن الأمريكية ستشهد قريبا عودة قوية.ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من طلب الرئيس "لي جيه ميونغ" من واشنطن تخفيف قيودها على استخدام سيول للوقود النووي في الغواصات، وذلك خلال محادثات القمة مع "ترامب" في "كيونغ جو".وقال "ترامب" أيضا إن كوريا الجنوبية وافقت على دفع 350 مليار دولار للولايات المتحدة مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.وأضاف أن سيول وافقت على شراء كميات ضخمة من النفط والغاز الأمريكي، وأن استثمارات الشركات ورجال الأعمال الكوريين الجنوبيين الأثرياء في الولايات المتحدة سوف تتجاوز 600 مليار دولار.