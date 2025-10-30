البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة مرة أخرى

Photo : YONHAP News

أعلن البنك المركزي الأمريكي عن تخفيض سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي، حيث خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية.وبعد اجتماع استمر يومين للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان أصدره أمس الأربعاء إنه قرر تخفيض سعر الفائدة المستهدف إلى نطاق جديد يتراوح بين 3.75 و4%.ودفع تباطؤ التوظيف المجلس إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، كما فعل في سبتمبر.وأوضح البيان أن معدلات التوظيف تباطأت هذا العام، وأن معدل البطالة قد ارتفع قليلا الآن، على الرغم من أنه ظل منخفضا منذ نهاية الصيف.ومع ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" إن تخفيض سعر الفائدة مرة أخرى في اجتماع ديسمبر ليس أمرا محسوما.