واشنطن تقول إن زيارة ترامب إلى كوريا الجنوبية جلبت صفقات بمليارات الدولارات

Photo : YONHAP News

أعلنت الرئاسة الأمريكية، البيت الأبيض، عن سلسلة من التزامات الاستثمار والمبادرات التعاونية مع كوريا الجنوبية، عقب اختتام المفاوضات التجارية الثنائية.وأصدر البيت الأبيض بيانا أمس الأربعاء بعنوان "الرئيس دونالد ترامب يحقق المزيد من الصفقات بمليارات الدولارات خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية كوريا".ووفقا للبيان، ستشتري شركة كوريا للطيران 103 طائرات بوينغ جديدة بقيمة 36.2 مليار دولار، مما سيدعم ما يصل إلى 135 ألف وظيفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وأضاف البيان أن شركة "بوسكو إنترناشونال" الكورية وشركة "ري إلمنت تكنولوجيز" الأمريكية ستتعاونان لإطلاق مجمع متكامل رأسيا لفصل وتكرير وإنتاج المغناطيسات النادرة في الولايات المتحدة، بحيث يتم التركيز على المغناطيسات عالية القيمة المستخدمة في وسائل النقل.كما تعهدت مجموعة "إل إس" الكورية الجنوبية باستثمار 3 مليارات دولار حتى عام 2030 في البنية التحتية لشبكة الكهرباء الأمريكية، في حين ستتعاون شركتا "إتش دي هيون ديه" و"سيربرس" لإدارة رأس المال في برنامج استثماري بقيمة 5 مليارات دولار لتحديث أحواض بناء السفن الأمريكية وتعزيز سلاسل التوريد.وقال البيان أيضا إن شركة كوريا للغاز وقعت اتفاقيات لشراء حوالي 3.3 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي من خلال عقود طويلة الأجل مع البائعين.