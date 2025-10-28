سيول وواشنطن وطوكيو تتفق على التنسيق الوثيق بشأن قضايا كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

اجتمع وزراء خارجية كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان أمس في مدينة كيونغ جو الكورية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، آبيك. وعقد وزير الخارجية الكوري "جو هيون" مباحثات مع نظيريه الأمريكي "ماكو روبيو" والياباني "موتيكي دوشيميس" اللذيْن يزوران كيونغ جو حاليا لحضور الاجتماع المشترك لوزراء خارجية وتجارة آبيك، حيث ناقش معهما عددا من القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الثلاث. وأعرب الوزير الكوري جو عن أهمية عقد هذا الاجتماع، واقترح تعزيز التعاون في سلاسل الإمداد الإقليمية ومواجهة التحديات العابرة للحدود الوطنية في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وفي المقابل، أكد الوزيران الأمريكي والياباني عزمهما التعاون من أجل تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. واتفق وزراء الدول الثلاث على الحفاظ على التنسيق الوثيق تجاه كوريا الشمالية مع التمسك بمبدأ نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، ومواصلة بذل الجهود للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية. كما اتفقوا على استمرار التواصل، واستغلال الاجتماعات متعددة الأطراف وغيرها في المستقبل. ويُعدّ هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ آخر اجتماع على هامش الدورة الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك أواخر الشهر الماضي.