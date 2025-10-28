الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

وسائل الإعلام العالمية تحلل الموافقة الأمريكية على امتلاك كوريا الجنوبية غواصات نووية

Write: 2025-10-30 14:41:24Update: 2025-10-30 14:46:41

Photo : YONHAP News

ركزت  تحليلات  وسائل  الإعلام  العالمية اليوم  على  موافقة الولايات  المتحدة  أمس  على  امتلاك كوريا  الجنوبية  لغواصات تعمل  بالطاقة  النووية، وذلك  خلال  القمة  بين  الرئيسين الكوري  والأمريكي  في  مدينة  كيونغ  جو،  حيث  أشارت  إلى  أن  هذا  طموح  قديم  للحكومات  الكورية الجنوبية  المتعاقبة،  لكنه  أمر  يثير  في  الوقت  نفسه  مخاوف  من  احتمال استفزاز  الصين. 
وكان  الرئيس  الكوري قد  طلب  خلال  قمته  مع  الرئيس  الأمريكي أمس  الموافقة  على  امتلاك  كوريا  الجنوبية  غواصات تعمل  بالطاقة  النووية، وقال  إن  ذلك  سيخفف  العبء  عن  القوات الأمريكية  في  كوريا، مشيرا  إلى  أن  الغواصات  التي  تعمل  بالديزل لديها  قدرة  محدودة على  الغوص،  مما  يحد  من  أنشطة  تعقب  غواصات  كوريا  الشمالية  أو  الصين. 
وردا  على  ذلك،  أعلن  الرئيس ترامب  صباح  اليوم  عبر  منصة  التواصل  الاجتماعي "تروث  سوشيال"  أنه  وافق  على  السماح  لكوريا الجنوبية  ببناء  غواصات تعمل  بالطاقة  النووية.
وتعليقا  على  ذلك،  قالت  صحيفة  "سانكي  شيمبون" اليابانية  إن  تطوير  وامتلاك  غواصات تعمل  بالطاقة  النووية جرى  بحثه  من  قبل  الحكومات الكورية  الجنوبية  باستمرار، سواء  من  المحافظين أو  التقدميين،  لكنه  قوبل  بالإحباط مرارا  وتكرارا،  لكن  حكومة  الرئيس لي  سعت  لتحقيق هذا  'الحلم  القديم' من  خلال  التذرع بتخفيف  العبء  عن  القوات  الأمريكية. وأضافت  أن  رفض  الولايات  المتحدة تزويد  كوريا  باليورانيوم المخصّب  كان  له  تأثير  في  عدم  امتلاك سيول  لهذه  الغواصات حتى  الآن.
