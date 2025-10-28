عدد السكان الأجانب في كوريا يصل إلى مستوى قياسي بنسبة 5%

Photo : YONHAP News

سجل عدد السكان الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية مستوى غير مسبوق، بعد أن تجاوز مليونين و580 ألف نسمة، وهو ما يمثل 5% من إجمالي عدد السكان في البلاد.جاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم وزارة الداخلية الكورية حول "وضع السكان الأجانب لعام 2024"، وهو تحليل لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن الصادرة عن هيئة البيانات والإحصاءات الوطنية.ووفقا للتقرير، بلغ إجمالي عدد السكان الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية لمدة تزيد عن 3 أشهر، حتى الأول من نوفمبر من العام الماضي، مليونيْن و583 ألفا و626. ويمثل هذا العدد 5% من إجمالي عدد سكان كوريا الجنوبية البالغ 51 مليونا و805 ألفا و547 نسمة، وفقا لبيانات التعداد العام للسكان والمساكن.وأوضح التقرير أن عدد السكان الأجانب المقيمين في كوريا استمر في الزيادة سنويا منذ بدء نشر الإحصاءات ذات الصلة في عام 2006.وكان الإحصاء المنشور العام الماضي قد سجل رقما قياسيا بلغ مليونيْن و460 ألف نسمة، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي ليتم تجاوز هذا الرقم مجددا في هذا العام.