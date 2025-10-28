بدء القمة الأمريكية الصينية في بوسان

Photo : YONHAP News

بدأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" ونظيره الصيني "شي جين بينغ" قمتهما الثنائية في مدينة بوسان في كوريا الجنوبية.ويُعد هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ حوالي 6 أعوام، تحديدا منذ يونيو 2019.وقال الرئيس ترامب خلال تصريحاته الافتتاحية في القمة التي عقدت في مركز "نا ريه ما رو" بمطار كيم هيه الدولي، إن الجانبين قد توصلا بالفعل إلى عدة اتفاقيات، وأنه سيناقش مع نظيره الصيني المزيد. ووصف ترامب نظيره الصيني بأنه "قائد عظيم"، وأنهما سيتمكنان معا من مواصلة علاقاتهما الممتازة.ومن جانبه، رد الرئيس شي قائلا إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين مستقرة، مشيرا إلى أن هناك نقاط خلاف، لكن هذا أمر طبيعي. كما شدد الرئيس شي على أنه على الرغم من احتمالية نشوب احتكاكات بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين ووجود العديد من التحديات والرياح المعاكسة، فإنه يجب أن تمضي العلاقات الأمريكية الصينية في الاتجاه الصحيح وبنفس المسار.وبالإضافة إلى ذلك أكد شي على أهمية الحوار والتعاون بين البلدين قائلا إنه يجب على بكين وواشنطن أن تنجحا وتزدهرا معا، وأن تكونا شريكتين وصديقتين.