الرئيس لي ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة تاكايتشي يعقدان أول اجتماع لهما في كيونغ جو

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس "لي جيه ميونغ" ورئيسة الوزراء اليابانية الجديدة "ساناي تاكايتشي" أول قمة ثنائية لهما اليوم الخميس في "كيونغ جو" على هامش اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).وبدأ الاجتماع في الساعة 6:02 مساء واستمر 41 دقيقة، وهو أول لقاء بين الزعيمين منذ تولي "تاكايتشي" منصبها في وقت سابق من هذا الشهر.وقال "لي" إن البلدين يشتركان في العديد من أوجه التشابه ويجب عليهما "تعزيز التعاون المستقبلي أكثر من أي وقت مضى" في ظل الظروف الجيوسياسية والتجارية المضطربة.وأضاف أن تصريحات "تاكايتشي" حول السعي إلى إقامة علاقة "مستقرة وتطلعية إلى المستقبل" مع سيول تعكس آراءه "حرفيا".وشكرت "تاكايتشي" "لي" على الترحيب الحار، وقالت إن اليابان وكوريا الجنوبية "جارتان مهمتان"، مؤكدة أن التنسيق بينهما "أصبح أكثر أهمية" في ظل الظروف الحالية.وأعربت عن ثقتها في أن الدبلوماسية المكوكية والحوار الوثيق بين الزعيمين سيرسيان أساسا مستقرا لتعزيز العلاقات الثنائية.