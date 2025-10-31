الرئيس لي يناقش التعاون في مكافحة الجرائم العابرة للحدود مع قادة تايلاند وفيتنام

Photo : YONHAP News

عقد الرئيس "لي جيه ميونغ" اجتماعات ثنائية مع قادة فيتنام وتايلاند لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الاحتيال التي تنتشر في منطقة جنوب شرق آسيا.وأصدر المكتب الرئاسي الكوري بيانا صحفيا أمس الخميس حول اجتماعات "لي" مع الرئيس الفيتنامي "لونغ كونغ" ورئيس الوزراء التايلاندي "أنوتين شارن فيراكول"، التي عُقدت على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في "كيونغ جو".وفي اجتماعه مع "كونغ"، شدد "لي" على أن الاستجابة الفعالة لمراكز الاحتيال عبر الإنترنت في جنوب شرق آسيا تتطلب تعاونا ثنائيا ومتعدد الأطراف، وأعرب عن أمله في أن تعزز فيتنام وكوريا الجنوبية جهودهما لمكافحة الجرائم العابرة للحدود.وأشار "كونغ" إلى أن المواطنين الفيتناميين وقعوا أيضا ضحية للاحتيال عبر الإنترنت، وشدد على ضرورة أن تواصل السلطات في كلا البلدين تعزيز التعاون لحماية مواطنيها ومعالجة هذه المشكلة.وقال المكتب الرئاسي إن "لي" ناقش تدابير لمكافحة جرائم الاحتيال في اجتماعه الثنائي مع رئيس الوزراء التايلاندي أيضا.واتفق الجانبان على أن الجرائم العابرة للحدود لا يمكن حلها من قبل دولة واحدة بمفردها، مشدديْن على أهمية التعاون الإقليمي والدولي المشترك.