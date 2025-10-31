الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الاقتصادية

تعافي الناتج الصناعي وانخفاض الاستهلاك في كوريا لشهرين متتالييْن

Write: 2025-10-31 10:52:23

تعافي الناتج الصناعي وانخفاض الاستهلاك في كوريا لشهرين متتالييْن

Photo : YONHAP News

تعافى الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، بينما انخفض الاستهلاك للشهر الثاني على التوالي.
ووفقا لتقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات اليوم الجمعة، بلغ مؤشر الإنتاج الصناعي الإجمالي 115.5 نقطة في سبتمبر، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بشهر أغسطس، وكان الدافع وراء هذه الزيادة هو النمو بنسبة 11.4% في صناعة البناء.
وانخفضت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي للاستهلاك، بنسبة 0.1% في سبتمبر مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلة انخفاضا للشهر الثاني على التوالي.
ومع ذلك، قفزت قيمة الاستثمارات في المرافق بنسبة 12.7%، مدفوعة بزيادة الإنفاق على معدات تصنيع أشباه الموصلات والآلات ذات الصلة.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;