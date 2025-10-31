حاكم ولاية جورجيا يحث ترامب على السماح بإصدار تأشيرات قصيرة الأجل للفنيين

Photo : YONHAP News

دعا حاكم ولاية "جورجيا" الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على السماح بإصدار تأشيرات قصيرة الأجل للفنيين، عقب حادثة احتجاز مئات العمال الكوريين الجنوبيين في تلك الولاية الأمريكية مؤخرا.ووجه "براين كيمب" هذا النداء خلال مقابلة مع صحيفة أمريكية بعد اختتام زيارته لكوريا الجنوبية لمدة 3 أيام بدأت يوم الخميس من الأسبوع الماضي.وفي المقابلة التي نُشرت أمس الخميس، قال "كيمب" إنه أثار هذه المسألة مع "ترامب"، الذي أبدى تفهمه التام لضرورة بقاء الفنيين في الولايات المتحدة لفترات قصيرة.وفي إشارة إلى الاعتقال الجماعي للعمال الكوريين الشهر الماضي في مداهمة قامت بها سلطات الهجرة الأمريكية، قال "كيمب" إن حادثة واحدة لا يمكن أن تمحو 40 عاما من العلاقات بين كوريا الجنوبية وولاية "جورجيا".وأشار إلى أن مشروعات كبرى، مثل مصنع "هيون ديه موتور" ومصنع البطاريات المشترك بين "هيون ديه موتور" و"إل جي إنيرجي سوليوشن" الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، كلها تمضي قدما في الولاية، ومن المؤكد أنها ستواجه تحديات. وأضاف أنه شاهد في كثير من الأحيان العديد من الشركات ترتكب أخطاء وتواجه مشاكل.وأكد أيضا أن "جورجيا" لن تترك الشركات تتعامل مع المشاكل بمفردها أو تنتقدها، وأنه في حين يجب على الشركات أن تتحمل المسؤولية، فإن الولاية ستعمل معها لمواجهة التحديات.