الرئيس الكوري الجنوبي يؤكد على ضرورة عدم التخلي عن التعاون مع اليابان

Photo : YONHAP News

قال الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إنه لا يمكن لكوريا الجنوبية واليابان إنكار أنهما دولتان جارتان، ولا يمكنهما التخلي عن التعاون، معربا عن عزمه مواصلة الدبلوماسية المكوكية بين البلدين، والتي تم استئنافها في عهد رئيس الوزراء الياباني السابق "شيغيرو إيشيبا".وأضاف أنه في ظل الأوضاع الدولية المتغيرة بوتيرة سريعة، تتزايد القضايا التي ينبغي على البلدين التعامل معها بشكل مشترك، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين بشكل أكبر من أي وقت مضى.وقال الرئيس "لي" إنه اتفق مع رئيسة الوزراء اليابانية "ساناي تاكايتشي" على التواصل بشكل أكثر فاعلية، وبناء علاقة كورية يابانية مستقبلية، معربا عن أمله في مواصلة الدبلوماسية المكوكية وفتح آفاق جديدة للعلاقات الكورية اليابانية.وقد عقد "لي" و"تاكايتشي" أول قمة بينهما أمس الخميس في مدينة كيونغ جو، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ "آبيك".