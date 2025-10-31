افتتاح قمة آبيك في مدينة كيونغ جو الكورية

Photo : YONHAP News

انطلقت اليوم الجمعة في مدينة كيونغ جو في كوريا الجنوبية فعاليات قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، والتي تستمر لمدة يومين.وتُعقد قمة هذا العام تحت شعار "نصنع معا غدا مستداما "، حيث تتم مناقشة 3 محاور رئيسية، هي: الاتصال والابتكار والازدهار.وفي الجلسة العامة الأولى من قمة "آبيك"، والتي تعقد اليوم تحت عنوان "نحو عالم أكثر ترابطا ومرونة"، سيتم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار.أما في الجلسة الثانية المقررة غدا تحت عنوان "رؤية آسيا والمحيط الهادئ مع الاستعداد للتحولات المستقبلية"، فسوف يتم تناول سبل خلق محركات نمو جديدة في المنطقة في ظل التحولات الاقتصادية الجديدة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتغيرات في الهيكل السكاني.ويشارك في قمة كيونغ جو قادة 21 دولة عضوا في منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، وممثلو عدد من المنظمات الدولية.