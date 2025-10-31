الرئيس لي يؤكد على أهمية التعاون والتضامن مع انطلاق قمة آبيك

Photo : YONHAP News

دعا الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" إلى تعزيز التعاون والتضامن كسبيل نحو مستقبل أفضل.جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها الرئيس "لي" أمام الجلسة الأولى من قمة "آبيك" اليوم الجمعة، حيث أعرب عن أمله في أن تظهر روح "آبيك" الي أثبتت جدوى التعاون والتضامن والثقة المتبادلة بشكل كامل في قمة كيونغ جو.وأشار الرئيس "لي" إلى أن الاقتصاد العالمي يعاني من عدم اليقين والتحديات، موضحا أن الثورة التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، تشكل مخاطر غير مسبوقة، لكنها تقدم في الوقت نفسه فرصا غير مسبوقة.وأعرب الرئيس عن ثقته في قدرة "آبيك" على التعامل مع الظروف الراهنة، ووصف التعاون والتضامن بأنه الطريق الوحيد المضمون نحو مستقبل أفضل. كما أكد أنه من الصعب على دول العالم الحفاظ على موقف موحد بسبب المصالح الوطنية، ولكن يمكنها الاتحاد من أجل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في الازدهار المشترك.وركزت الجلسة الأولى على التعاون في مجالي التجارة والاستثمار في ظل تزايد الحمائية.