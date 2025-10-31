الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

عدد السياح الأجانب الزائرين لكوريا الجنوبية في سبتمبر يصل إلى 1.7 مليون

Write: 2025-10-31 14:34:20Update: 2025-10-31 15:11:01

Photo : YONHAP News

شهد عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي زيادة بنسبة بلغت حوالي 17% مقارنة بما كان عليه قبل جائحة كورونا.
وقالت مؤسسة تنمية السياحة الكورية اليوم الجمعة إن عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر الماضي قد بلغ 1.7 مليون شخص، بزيادة نسبتها 16.7% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019، أي قبل اندلاع جائحة كورونا.
وكان السياح القادمون من الصين الأكثر عددا، وتلاهم السياح القادمون من كل من اليابان وتايوان والولايات المتحدة والفلبين.
وبلغ إجمالي عدد السياح الأجانب الذين زاروا كوريا في أول 9 أشهر من هذا العام 14 مليونا و80 ألف شخص، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أما عدد الكوريين المسافرين للخارج في سبتمبر فبلغ مليونين و240 ألف شخص، بزيادة نسبتها 9.1% مقارنة بنفس الشهر من عام 2019.
