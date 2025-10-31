قادة منتدى آبيك يعتمدون إعلان كيونغ جو

Photo : YONHAP News

اعتمد قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، آبيك، في ختام القمة التي عقدت في مدينة كيونغ جو بمقاطعة شمال كيونغ سانغ الكورية في الأول من نوفمبر، ثلاث وثائق من بينها "إعلان كيونغ جو".ووفقا للمكتب الرئاسي الكوري، فإن إعلان كيونغ جو شمل القضايا الجوهرية لمنتدى آبيك، بما في ذلك التجارة والاستثمار والابتكار الرقمي والنمو الشامل، استنادا إلى المهام الثلاث الرئيسية للمنتدى هذا العام وهي "الاتصال، الابتكار، والازدهار".كما ركّز الإعلان على الوعي المشترك بين الدول الأعضاء، والرغبة في التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتغيرات الديموغرافية.ووصف المكتبُ الرئاسي الكوري هذا الإعلان بأنه ذو أهمية خاصة لأنه يطرح اتجاها شاملا للتعاون حول القضايا الاقتصادية العالمية الكبرى، بما في ذلك التجارة، في ظل تزايد حالة عدم اليقين في الاقتصاد الدولي.كما نص الإعلان على الاعتراف بالصناعات الثقافية والإبداعية كمحرك جديد للنمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وأكد على ضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال.وأشار المكتب الرئاسي إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تضمين الصناعات الثقافية والإبداعية بشكل رسمي في وثيقة قمة آبيك، الأمر الذي يُعد فرصة لتعزيز دور الثقافة الكورية كمحرك للنمو المستقبلي في المنطقة.كما تم اعتماد "مبادرة آبيك للذكاء الاصطناعي" و"الإطار المشترك لآبيك للاستجابة للتغيرات الديموغرافية" خلال القمة.وتتضمن مبادرة آبيك للذكاء الاصطناعي تعزيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، وتوسيع الاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار الخاص في البنية التحتية الرقمية المرنة، بما يتيح لجميع الأعضاء المشاركة في عملية التحول نحو الذكاء الاصطناعي وتقاسم فوائده.وأشار المكتب الرئاسي الكوري إلى أن هذه المبادرة تُعد أول رؤية مشتركة مكتوبة للذكاء الاصطناعي في إطار منتدى آبيك، وأول اتفاق على مستوى القمة حول الذكاء الاصطناعي تشارك فيه كل من الولايات المتحدة والصين، كما تعكس سياسات الحكومة الكورية الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي وخططها العملية للتعاون، مثل "تطبيق المجتمع القائم على الذكاء الاصطناعي"، وإنشاء "مركز آسيا والمحيط الهادئ للذكاء الاصطناعي".وفيما يتعلق بـ"الإطار المشترك لآبيك للاستجابة للتغيرات الديموغرافية"، فقد طرح اتجاهات السياسات وتدابير التعاون في خمسة مجالات رئيسية، هي: بناء نظام اجتماعي مرن، وتحديث تنمية الموارد البشرية، وتعزيز الخدمات الصحية والرعاية القائمة على التكنولوجيا، وتمكين القدرات الاقتصادية لجميع الفئات، وتعزيز الحوار والتعاون الإقليمي، ويُعتبر هذا الإطار أول مبادرة شاملة للتعاون السكاني ضمن آبيك.وتخطط الحكومة الكورية لمواصلة قيادة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي وربط السياسات في هذا المجال من خلال استضافة "منتدى سياسات السكان في آبيك" العام القادم.