3.6% ارتفاعا في الصادرات الكورية في أكتوبر

ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 3.6% في شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مسجلة بذلك نموا للشهر الخامس على التوالي، رغم ضغوط الرسوم الجمركية الأمريكية وانخفاض عدد أيام العمل خلال عطلة تشوسوك الطويلة. ووفقا لوزارة التجارة الكورية، بلغ إجمالي قيمة الشحنات الصادرة 59.6 مليار دولار أمريكي، وهو أعلى رقم على الإطلاق لأشهر أكتوبر، وكان ذلك مدفوعا بمبيعات قوية لأشباه الموصلات والسفن.وارتفعت صادرات أشباه الموصلات بنسبة 25.4% لتصل إلى 15.7 مليار دولار أمريكي، مدعومة بالطلب العالمي على ذاكرة الوصول العشوائي عالية النطاق "إتش بي إم"، ورقائق الذاكرة "دي دي آر 5"، بينما قفزت صادرات السفن بنسبة 131.2% لتصل إلى 4.7 مليار دولار أمريكي.ومع ذلك، انخفضت قيمة صادرات السيارات والصلب والآلات بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية، حيث انخفضت صادرات السيارات بنسبة 35.6% والصلب بنسبة 33%. وانخفضت قيمة الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.2%، بينما ارتفعت الصادرات إلى تايوان بنسبة 46% بفضل الطلب القوي على منتجات "إتش بي إم".وصرح وزير التجارة والصناعة والموارد "كيم جونغ كوان" بأن اتفاقية التعريفات الجمركية الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، التي تم التوصل إليها في 29 أكتوبر، "ستُزيل الكثير من حالة عدم اليقين التي أعاقت الصادرات".