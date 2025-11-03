فريق إل جي توينز يفوز بلقبه الرابع في دوري البيسبول الكوري

Photo : YONHAP News

حقق فريق إل جي توينز لقبه الرابع في دوري البيسبول الكوري يوم الجمعة الماضي، بعد فوزه على فريق "هان هوا إيغلز" بنتيجة 4 مقابل 1، ليفوز بلقب الدوري الذي يتم الوصول إليه على أساس الفريق الأفضل في سبع مباريات بنتيجة 4 مقابل 1.وفي المباراة التي أقيمت خارج أرضهم في مدينة ديجون، تغلب فريق "إل جي" على الضغط المبكر ليحقق فوزين متتاليين بعد فوزه في المباراتين الرابعة والخامسة.وحصل اللاعب "كيم هيون سو"، الضارب المميز، على لقب أفضل لاعب، بعد أن حقق 529 نقطة، بينما حقق اللاعب الأساسي "أندرس تولهيرست" فوزه الثاني في السلسلة بعد أن لعب سبعة أشواط، سجل فيها نقطة واحدة، مع خمس ضربات قاضية.وبالنسبة لفريق "هان هوا"، الذي سعى لتحقيق لقبه الأول منذ عام 1999، فقد مثّلت الخسارة احتلاله المركز الثاني، للمرة الأولى منذ 19 عاما.