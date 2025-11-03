كوريا الجنوبية وإندونيسيا تناقشان صفقة الطائرات المقاتلة والعلاقات الدفاعية

Photo : YONHAP News

ناقش الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" مع الرئيس الإندونيسي "برابو سوبيانتو" مشروعات الدفاع المشتركة والتعاون الاستراتيجي في اجتماع عُقد في مدينة "كيونغ جو" الكورية.وفي الاجتماع الذي عُقد أول من أمس السبت، أشاد لي بـ"دبلوماسية باندونغ" البراغماتية لإندونيسيا، ووصفها بأنها المبدأ التوجيهي لاستراتيجية كوريا الجنوبية الخارجية والأمنية، وطلب من براباو مشاركة خبراته القيادية في ظلّ تنامي عدم الاستقرار العالمي.وسلط الرئيسان الضوء على التعاون الدفاعي، خاصة التطوير المشترك للطائرة المقاتلة "كي إف 21 بوراميه"، حيث صرّح براباو بأنّ المحادثات بشأن التسعير والتمويل جارية بين المسؤولين والمهندسين.وأكد لي على ضرورة استمرار المشاركة لتحقيق نتائج أفضل، بينما أكد براباو التزام إندونيسيا بتعميق العلاقات.كما أشاد الرئيس الإندونيسي بالتأثير الثقافي لكوريا الجنوبية، وقال إنّ الشباب الإندونيسي شغوف بموسيقى البوب الكورية، وأنّ كوريا الجنوبية "تغزو العالم من خلال الموسيقى والرقص".ودعا لي براباو لزيارة سيول قريبا، وردّ براباو بأنه يأسف لتفويت الزيارة المقررة في سبتمبر، لكنه سيُوجّه وزير خارجيته لتحديد موعد جديد في أقرب وقت ممكن.