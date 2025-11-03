الاستثمار في المرافق في كوريا يصل لأعلى مستوياته في 4 أعوام

Photo : YONHAP News

أدى الاستثمار القوي في مرافق تصنيع السيارات وأشباه الموصلات في كوريا الجنوبية حتى شهر سبتمبر الماضي إلى تحقيق أكبر زيادة في الاستثمار في المرافق خلال أربعة أعوام.وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيانات والإحصاءات أمس الأحد أن مؤشر استثمار المنشآت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام قد ارتفع بنسبة 4.3% مقارنة بالعام الماضي، مسجلا أكبر زيادة له منذ عام 2021، وقد قاد قطاعا السيارات وأشباه الموصلات هذا النمو.وقفزت قيمة الاستثمارات في منشآت السيارات بنسبة 15.6% على أساس سنوي، وهو أعلى رقم منذ عام 2000، عندما نما بنسبة 33.9%، بينما ارتفعت الاستثمارات في معدات تصنيع أشباه الموصلات بنسبة 15.7%، وهي أكبر زيادة منذ عام 2021.وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة الاستثمارات في المنشآت في شهر سبتمبر بنسبة 12.7% مقارنة بالشهر الأسبق، وهي أكبر زيادة شهرية منذ فبراير من هذا العام.