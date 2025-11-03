الزعيم الكوري الشمالي يتفقد وحدة عمليات خاصة

Photo : KCNA / Yonhap News

قالت تقارير نشرتها وسائل الإعلام في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تفقد وحدة عمليات خاصة عسكرية أول من أمس السبت، في نفس الوقت الذي كانت تعقد فيه محادثات قمة بين رئيسيْ كوريا الجنوبية والصين، حيث أكد التزامه بتعزيز القدرات العسكرية لبلاده.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الأحد أن كيم زار مقر الفيلق الحادي عشر التابع لجيش الشعب الكوري الشمالي يوم السبت، حيث شاهد جلسة تدريبية.ويُعتبر الفيلق الحادي عشر وحدة العمليات الخاصة النخبوية في كوريا الشمالية، وقد أُرسل جزء كبير من هذه الوحدة العام الماضي إلى منطقة كورسك الروسية لتعلم أساليب الحرب الحديثة.وأضاف التقرير أن كيم تلقى إحاطة حول الخطط التشغيلية للوحدة، وحدد السياسات الاستراتيجية والمهام المهمة لتطوير قوات العمليات الخاصة، كما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات لتعزيز هذه الوحدة العسكرية، وأضاف أن اللجنة العسكرية المركزية للحزب ستجري دراسة شاملة لهذه المسألة.