الحكومة الكورية تصدر تحذيرا خاصا بشأن السفر إلى معظم أنحاء تنزانيا

Photo : YONHAP News

أصدرت حكومة كوريا الجنوبية تحذيرا خاصا بشأن السفر إلى معظم أنحاء تنزانيا، مشيرة إلى حالة عدم الاستقرار في تلك الدولة الأفريقية وسط احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الأسبوع الماضي.وأعلنت وزارة الخارجية في سيول أمس الأحد أن هذا التحذير دخل حيز التنفيذ في الساعة السادسة مساء. وينطبق هذا التحذير على جميع مناطق تنزانيا باستثناء "متوارا"، التي تخضع بالفعل لتحذير من المستوى الثالث، يحث المسافرين على إلغاء أو تأجيل رحلاتهم، وينصح الموجودين فيها بالتفكير في المغادرة.ويتم إصدار هذا التحذير الخاص، الذي يتوافق مع المستوى 2.5 من نظام تنبيه السفر ذي المستويات الأربعة في كوريا، عند وجود خطر عاجل وقصير المدى، ويمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 90 يوما.وحثت الوزارة المواطنين الكوريين الجنوبيين على إلغاء أو تأجيل رحلاتهم غير الضرورية إلى تنزانيا، ونصحت الموجودين هناك بتوخي أقصى درجات الحذر لضمان سلامتهم الشخصية.