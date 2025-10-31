مؤشر البورصة الكورية يسجل أعلى مستوياته عند 4160 نقطة

Photo : KBS News

سجل مؤشر البورصة الكورية المركب لأسعار الأسهم، كوسبي، أعلى مستوياته في بداية جلسة اليوم مدفوعا بعمليات شراء المستثمرين الأفراد ليتجاوز مستوى 4160 نقطة.وارتفع المؤشر بمقدار 61.44 نقطة أي بنسبة 1.5% مقارنة بالجلسة السابقة ليبلغ 4168.94 نقطة في الساعة 9:40 من صباح اليوم الاثنين، حيث تجاوز الرقم القياسي الذي سجله في أثناء جلسة يوم 30 أكتوبر بمقدار 4146.72 نقطة.وقد دعم المستثمرون الأفراد مؤشر كوسبي من خلال تسجيل صافي شراء بقيمة 396.9 مليار وون، بينما شهدت استثمارات الأجانب والمؤسسات اتجاها للبيع حيث باع المستثمرون الأجانب بقيمة 304.4 مليار وون، والمؤسسات بـ88.9 مليار وون.ومن بين أكبر الشركات الكورية مين حيث القيمة السوقية في المؤشر، تجاوز سهم شركة "إس كي هاينكس" مستوى 580 ألف وون، بارتفاع نسبته 5.19%، مسجلا أعلى قيمة في تاريخه، وذلك في ظل توقعات إيجابية حول أدائه من شركات الوساطة المالية الأجنبية.كما شهدت أسهم الشركات الكورية لبناء السفن والدفاع والمحطات النووية، ارتفاعا متزامنا مثل "دوسان إينربيليتي" بنسبة 1.47%، و"هيون ديه للصناعات الثقيلة" بنسبة 4%، و"هان هوا أوشن" بنسبة 3.42%، و"هان هوا إيروسبيس" بنسبة 2.66%.وبالإضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة أسهم "هيون ديه موتور" بنسبة 0.26%، و"مجموعة كي بي المالية" بنسبة 0.26%، و"نيفر" بنسبة 4.49%.وفي سوق صرف العملات الأجنبية، ارتفعت قيمة الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار الأمريكي بمقدار 3.8 وون، ليبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الكورية ألفا و428.2 وون.