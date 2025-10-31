وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يزوران المنطقة الأمنية المشتركة

Photo : YONHAP News

سيقوم وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن غيو باك" ونظيره الأمريكي "بيت هيغسيث" بزيارة اليوم إلى المنطقة الأمنية المشتركة في قرية "بان مون جوم" الحدودية.وتُعد هذه الزيارة المشتركة لوزيريْ الدفاع الكوري والأمريكي إلى تلك المنطقة، الأولى من نوعها منذ الزيارة السابقة للوزير الكوري الأسبق "سونغ يونغ مو" ونظيره الأمريكي "جيمس ماتيس" في أكتوبر من عام 2017.يُذكر أن الوزير الأمريكي يزور كوريا الجنوبية لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، من أجل حضور الدورة الـ57 من الاجتماعات الاستشارية الأمنية بين البلدين، وقد اختار زيارة المنطقة الحدودية مع نظيره الكوري كأول محطة في جدول أعماله الرسمي.ومن المتوقع أن يلقي كل من وزيريْ الدفاع خلال زيارتهما للمنطقة رسالة تدعو إلى إحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.