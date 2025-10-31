توقيع مذكرة تفاهم بين الشرطة الكورية والشرطة الصينية للاستجابة لجرائم الاحتيال

Photo : YONHAP News

وقعت شرطة كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم مع وزارة الأمن العام الصينية للتعاون في مواجهة جرائم التصيد الصوتي وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، وذلك في إطار الاستجابة المشتركة للتصدي للجرائم العابرة للحدود.وأوضحت وكالة الشرطة الكورية أمس أنه تم توقيع المذكرة على هامش القمة الكورية الصينية في كيونغ جو، حيث اتفقت سلطات الشرطة في البلدين على ضرورة بناء آلية تعاون مشتركة ومنهجية ومستدامة إدراكا منهما لجرائم الاحتيال باعتبارها قضية اجتماعية وأمنية مشتركة.وأضافت وكالة الشرطة الكورية إن جرائم الاحتيال عبر الإنترنت وعمليات الاحتيال بشأن التوظيف وحوادث الاحتجاز القسري التي ظلت تنتشر مؤخرا في منطقة جنوب شرق آسيا، تُعد من الجرائم الدولية العابرة للحدود، مؤكدة أن مذكرة التفاهم هذه ستسهم في القضاء على جرائم الاحتيال المسماة "سكام" في كوريا الجنوبية والصين اللتين تعانيان من أضرار جسيمة بسببها.واتفق البلدان على تنفيذ عمليات مشتركة وتحقيقات تعاونية من أجل تعقب المجرمين والقبض عليهم، إلى جانب جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم الاحتيال وتبادلها وتحليلها، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين في كلا البلدين.كما سيتعاون الجانبان في مختلف المجالات ذات الصلة، بما في ذلك إنقاذ الضحايا وحمايتهم وإعادتهم إلى بلادهم، بالإضافة إلى تتبع الأموال غير المشروعة وتجميدها.