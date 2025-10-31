توقعات بتحول كوريا إلى مركز عالمي جديد للبيانات والذكاء الاصطناعي

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يتم إنشاء العديد من مراكز البيانات الضخمة للذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية، مع تبلور آليات التعاون مع الشركات العالمية العملاقة في هذا المجال مثل شركة "إنفيديا"، و"أمازون ويب سيرفيسز"، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، "آبيك"، التي عُقدت الأسبوع الماضي في مدينة "كيونغ جو" الكورية.الجدير بالذكر أن هذا التحول قد يشكل نقطة انعطاف كبرى نحو توفير البنية التحتية المطلوبة لحوسبة الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية، بعد أن كانت خارج قائمة الدول التي اختارتها مراكز البيانات الضخمة، بسبب القيود المفروضة على إمدادات الطاقة وصعوبة الحصول على الأراضي وغيرها من العوامل المحلية، مما دفع تلك المراكز إلى تفضيل دول أخرى مثل سنغافوره واليابان وماليزيا.تجدر الإشارة إلى أن "مات غارمان"، الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون ويب سيرفسيز" قد حضر قمة منتدى "آبيك" حيث أعلن خطة للاستثمار الإضافي بقيمة تزيد عن 5 مليارات دولار من أجل بناء مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في عدة مناطق في مدينة "إنتشون" ومقاطعة "كيونغ كي" في كوريا بحلول عام 2031، وقال إن كوريا الجنوبية برزت كمركز جديد لابتكار الذكاء الاصطناعي.ومن جهة أخرى، أعلنت الحكومة الكورية اتفاقها مع شركة "أوبن ايه آي"، التي تُعد إحدى أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال، من أجل أنشاء مراكز بيانات ضخمة في البلاد.وفي هذا السياق، أبرمت مجموعة "إس كي" الكورية مع شركة "أوبن ايه آي" في أوائل هذا الشهر مذكرة تفاهم تشمل بناء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في جنوب غرب البلاد.وتوقع بعض الخبراء في هذا المجال أن يتم إنشاء مركز البيانات الجديد في مدينة "كوانغ جو".