الرئيس الكوري يلقي كلمة حول مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم

Photo : YONHAP News

من المقرر أن يلقي الرئيس الكوري "لي جيه ميونغ" كلمة غدا الثلاثاء أمام البرلمان حول مشروع ميزانية الحكومة للعام القادم، والتي تبلغ قيمتها 728 تريليون وون.وسوف يشرح الرئيس "لي" في كلمته التوجهات العامة لمشروع الميزانية العامة للحكومة، ويدعو الحزبين الحاكم والمعارض إلى التعاون في إقرار الميزانية بسرعة وسلاسة.الجدير بالذكر أن ميزانية العام القادم هي أول ميزانية كاملة لحكومة الرئيس "لي جيه ميونغ"، ومن المتوقع أن تركز على مجالات الذكاء الاصطناعي، والبحث والتطوير، بهدف دعم النمو الاقتصادي.من جهة أخرى، أظهرت نتائج استطلاع الرأي التي نشرت اليوم أن نسبة تأييد الرئيس لأدائه في إدارة شؤون الدولة قد ارتفعت بنسبة 1.8 نقطة مئوية مقارنة بنتائج الاستطلاع السابق، لتبلغ 53%، لتتعافى نسبة تأييده بعد ثلاثة أسابيع من التراجع.وحسب تحليلات مؤسسة "ريال ميتر" المتخصصة في استطلاعات الرأي، ترجع العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع إلى الإنجازات الدبلوماسية التي حققها الرئيس مؤخرا، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة خلال القمة الكورية الأمريكية التي عُقدت على هامش قمة "آيبك"، إلى جانب بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية بما فيها تجاوز مؤشر البورصة الكورية مستوى 4 آلاف نقطة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.2% في الربع الثالث من هذا العام.