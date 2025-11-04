السلطات الصحية الكورية تتوقع أكبر وباء إنفلونزا منذ 10 سنوات

Photo : KBS News

مع تجاوز عدد مرضى الإنفلونزا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية ثلاثة أضعاف عددهم في العام الماضي، تستعد السلطات الصحية الكورية لوباء موسمي يُضاهي أسوأ الأوبئة التي شهدتها البلاد منذ عشرة أعوام.ووفقا للوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن متوسط 13.6 من بين كل ألف مريض خارجي خلال الفترة من 19 إلى 25 أكتوبر كان لديهم حالات إنفلونزا مشتبه بها، أي أكثر بثلاث مرات ونصف مقارنة بمتوسط بلغ 3.9 وتم تسجيله خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغ معدل الكشف عن الفيروس خلال هذه الفترة 11.6%، بزيادة قدرها 4.3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وتم إدخال 98 مريضا بالإنفلونزا إلى المستشفيات في 221 منشأة طبية، مقارنة بـ13 مريضا تم إحصاؤهم قبل عام.وتوقعت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن يصل تفشي الإنفلونزا هذا العام إلى أعلى مستوياته منذ عقد من الزمان، وأن يستمر لفترة أطول، نظرا لارتفاع أعداد الحالات المُبلغ عنها في أكتوبر والوباء الحالي في نصف الكرة الجنوبي. ونصحت السلطات الصحية كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والنساء الحوامل، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و13 عاما، بتلقي التطعيم مجانا في إطار برنامج التطعيم الوطني.