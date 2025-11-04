وفاة أم وإصابة ابنتها بعد اصطدام سائق مخمور برصيف سيول

Photo : YONHAP News

لقيت سائحة في الخمسينيات من عمرها، وأصيبت أخرى في الثلاثينيات من عمرها، بعد أن صدمهما سائق مخمور في سيول.وأفاد مركز شرطة منطقة "هيه هوا" في سيول بأنه ألقى القبض على السائق، وهو في الثلاثينيات من عمره، في موقع الحادث أول من أمس الأحد، للاشتباه في قيادته تحت تأثير الكحول والتسبب في الوفاة نتيجة للإهمال، وذلك بموجب قانون الحالات الخاصة المتعلقة بتسوية حوادث المرور.وأُلقي القبض على السائق على خلفية حادث قيادة تحت تأثير الكحول، حيث صدمت سيارته أما وابنتها، وهما سائحتان، بعد اصطدامها بالرصيف عند معبر للمشاة بالقرب من محطة "دونغ ديه مون" في سيول حوالي الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد.ونُقلت الأم إلى المستشفى وهي فاقدة للوعي، وأُعلنت وفاتها لاحقا، بينما تتلقى ابنتها حاليا العلاج من إصابات طفيفة.واتضح أن مستوى الكحول في دم السائق يتجاوز الحد المطلوب لإلغاء رخصة القيادة.