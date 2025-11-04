إصدار تقرير رسمي حول المحادثات التجارية بين كوريا والولايات المتحدة هذا الأسبوع

Photo : YONHAP News

سيصدر المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية تقريرا هذا الأسبوع يتضمن نتائج المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة التي شملت المفاوضات حول التعريفات الجمركية والأمن.وقال "كانغ هون شيك" كبير مساعدي الرئيس في مؤتمر صحفي أمس الاثنين، إن التقرير سيتضمن حقائق حول النتائج، مؤكدا أن المكتب الرئاسي غير راضٍ عن الاتفاق النهائي، الذي يحدد الاستثمار النقدي المتجه إلى الولايات المتحدة بمبلغ 200 مليار دولار بحد أقصى سنوي قدره 20 مليار دولار.وأوضح كانغ أنه على الرغم من رضا المسؤولين المعنيين على مستوى العمل عن نتائج المحادثات واعتقادهم أن المفاوضات كانت ناجحة، إلا أن الرئيس "لي جيه ميونغ" لم يقدم ردا إيجابيا، وأن المكتب الرئاسي ما زال يشعر بالأسف.وأضاف أن موافقة واشنطن على طلب سيول للحصول على وقود الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية جاءت نتيجة للجهود المبذولة لإقناع كل من الصين والولايات المتحدة بأن كوريا الجنوبية بحاجة إلى إعداد رد على إعلان كوريا الشمالية عن سفينة مماثلة.وفي وقت سابق من شهر مارس، أعلنت كوريا الشمالية أنها تعمل على تطوير غواصتها الخاصة التي تعمل بالطاقة النووية.