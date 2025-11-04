ضباب في المناطق الداخلية الكورية وفروق واسعة في درجات الحرارة ليلا ونهارا

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن أمطارا متفرقة سقطت مساء أمس الاثنين على أجزاء من الساحل الجنوبي، بينما ستهطل أمطار متقطعة على جزيرة جيجو اليوم الثلاثاء، مع تشكل ضباب كثيف تقل فيه الرؤية عن 200 متر بدءا من الفجر الباكر حتى الصباح في مقاطعة كانغ وان ومقاطعة شمال تشانغ تشُنغ.وسوف تشهد المناطق الداخلية الأخرى أيضا ضبابا، مما يقلل من مدى الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد.وأضاف التقرير أن درجات الحرارة سوف تتفاوت بشكل حاد بحوالي خمس عشرة درجة بين النهار والليل، حيث تتراوح درجات الحرارة الدنيا في الصباح من درجة واحدة إلى إحدى عشرة درجة مئوية، أي أكثر دفئا بحوالي ثلاث إلى خمس درجات مقارنة بالأمس الاثنين، وسوف تصل أعلى مستوياتها في أثناء النهار إلى ما بين أربع عشرة وإحدى وعشرين درجة.وسوف تبقى الأمواج مرتفعة والرياح قوية على البحر الشرقي طوال اليوم.