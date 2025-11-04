وزيرا الدفاع الكوري والأمريكي يزوران خط الترسيم العسكري

Photo : YONHAP News

زار وزيرا دفاع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، في أول رحلة من نوعها منذ حوالي ثماني سنوات.وقام الوزير الكوري الجنوبي "آن كيو باك" ووزير الدفاع الأمريكي "بيت هيغسيث" بجولة في مركز المراقبة أمس الاثنين على بعد 25 مترا فقط من خط ترسيم الحدود العسكرية، حيث تم إطلاعهما على الاستعداد التشغيلي، ثم زارا في وقت لاحق قاعة المؤتمرات داخل قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، وأكدا مجددا التزامهما بموقف دفاعي مشترك قوي، وفقا لوزارة الدفاع في سيول.وكان هيغسيث قد وصل في وقت سابق من يوم أمس لحضور الدورة الـ57 من الاجتماعات التشاورية الأمنية في سيول، وهي أول زيارة له منذ توليه منصبه في يناير.وسوف تتناول الاجتماعات المقرر عقدها اليوم الثلاثاء في وزارة الدفاع في منطقة يونغ سان في سيول، عدة مسائل تشمل التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، ونقل السيطرة التشغيلية في زمن الحرب، وزيادة ميزانية الدفاع.ومن المقرر أيضا أن يزور هيغسيث معسكر همفريز، وهو القاعدة المركزية للقوات الأمريكية في كوريا، في مدينة بيونغ تيك بمقاطعة كيونغ كي، عقب الاجتماعات.