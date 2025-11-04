سيول وواشنطن تؤكدان حدوث تقدم في خطة نقل السيطرة على العمليات العسكرية

Photo : YONHAP News

قال كبار الضباط العسكريين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أمس الاثنين، إنه تم إحراز "تقدم ملموس" في جهود نقل السيطرة على العمليات في زمن الحرب من الجانب الأمريكي إلى الجانب الكوري.وناقش رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنرال "جين يونغ سونغ" ونظيره الأمريكي الجنرال "جون دانييل كين"، هذا الموضوع وقضايا دفاعية أخرى خلال الاجتماع الخمسين للجنة العسكرية، في مقرها في منطقة يونغ سان في سيول.وقال الجانبان في بيان مشترك إنهما اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق لضمان نقل مستقر ومشروط للعمليات في زمن الحرب، مع الحفاظ على تحالف قوي وثابت بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، مع تنفيذ التدريبات العسكرية، مثل مناورات "أولتشي فريدوم شيلد"، بانتظام لتقييم ما إذا كانت شروط النقل قد تم استيفاؤها، وقد أظهر تقييم هذا العام علامات على حدوث تقدم.وشدد القادة أيضا على أهمية العمل معا لتعزيز الردع عبر التحالف، والجمع بين القدرات التقليدية والاستراتيجية لضمان موقف موثوق وسريع الاستجابة في مواجهة البيئة الأمنية سريعة التغير والتهديدات المختلفة. وأشاروا إلى أن الوضع الأمني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ معقد وغير مستقر بسبب تطور التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، واحتدام المنافسة العسكرية حول العالم.