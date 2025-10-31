سيول تقول إن استثماراتها في الولايات المتحدة ستفيد الشركات الكورية

Photo : YONHAP News

قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي "كيم جونغ كوان" إن استثمارات الحكومة الكورية بقيمة 200 مليار دولار في الولايات المتحدة سوف تُوجه أولا إلى الشركات الكورية الجنوبية التي تدخل أو تعمل في السوق الأمريكية.وصرح كيم بذلك أمس الاثنين خلال اجتماع مع المديرين التنفيذيين للشركات المتوسطة في أحد الفنادق في سيول، حيث تحدث عن تفاصيل الاستثمارات التي تعهدت بها كوريا الجنوبية في الاقتصاد الأمريكي بموجب الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان الأسبوع الماضي. وشدد كيم على أن الاستثمار النقدي ليس مجرد أموال تقدمها كوريا الجنوبية للولايات المتحدة، وأنه سيتم توزيعها على أساس "العقلانية التجارية". وقال إن الاستثمارات ستتم في المشروعات التي يتفق عليها الجانبان، على أن تتولى لجنة استثمار مشتركة التعامل معها.