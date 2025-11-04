الترجمة اليابانية لكتاب توجي للكاتبة الكورية باك كيونغ ني تفوز بجائزة ماينيتشي

Photo : YONHAP News

فازت ترجمة يابانية كاملة للرواية الكورية "توجي" للكاتبة الراحلة "باك كيونغ ني"، بجائزة فئة التخطيط في الدورة التاسعة والسبعين لجائزة "ماينيتشي" لثقافة النشر.وقد تم إصدار الترجمة اليابانية الكاملة المكونة من 20 مجلدا من قبل الناشر الياباني "كيون"، المتخصص في الأدب الكوري.وقالت الكاتبة والقاضية اليابانية "كيوكو ناكاجيما" إن رواية "توجي"، التي كتبت على مدى 25 عاما، أثرت على الكتاب الكوريين المعاصرين، بما في ذلك الكاتبة الفائزة بجائزة نوبل لعام 2024 "هان كانغ".وقال "ناكاجيما" إنه من المهم أيضا أن تأخذ الرواية منظورا للتاريخ الحديث والمعاصر من فترة الحكم الاستعماري الياباني وأن الانتهاء من الترجمة اليابانية خلال العقد الماضي يعد إنجازا كبيرا لصناعة النشر.وتُمنح جائزة "ماينيتشي" الثقافية للنشر السنوية في فئات التخطيط والأدب والفن والعلوم الإنسانية والمجتمع والعلوم الطبيعية والجائزة الخاصة لهذا العام.