ارتفاع مؤشر كوسبي يرفع قيمة صندوق التقاعد الوطني بأكثر من 200 تريليون وون

مع وصول مؤشر أسعار الأسهم المركب الكوري، كوسبي، إلى مستويات قياسية، سجلت هيئة التقاعد الوطنية في كوريا الجنوبية أقوى أداء لها منذ سنوات.فمنذ نهاية شهر أغسطس الماضي، أبلغت هيئة التقاعد الوطنية عن عائد إجمالي بنسبة 8.22%، لكن المسؤولين يقولون إن الرقم من المحتمل أن يتجاوز 20% بحلول أواخر أكتوبر، عندما تجاوز مؤشر كوسبي مستوى أربعة آلاف نقطة.وقد توسع إجمالي أصول صندوق المعاشات من ألف و212 تريليون وون في نهاية العام الماضي إلى أكثر من ألف و400 تريليون وون، بزيادة قدرها أكثر من 200 تريليون وون.وقادت الأسهم المحلية هذا الارتفاع، حيث عززت شركتا أشباه الموصلات العملاقتان سام سونغ للإلكترونيات وإس كيه هاينكس، عائدات تقدر بأكثر من 60%.ويقول المحللون إن تحول الصندوق نحو الأسهم ذات العائد المرتفع قد أتى بثماره، مما عزز العائدات وسط مخاوف بشأن الاستنزاف المستقبلي المرتبط بشيخوخة السكان في كوريا الجنوبية.